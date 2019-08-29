فيديو وصور| "مصنع المدرعات" يُنتج سيارات متنقلة لبيع الطعام وتوفير فرص عمل

كتب- محمد سامي:

تصوير- نادر نبيل

قال اللواء يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، إن المصنع يلبي احتياجات صندوق "تحيا مصر" من العربات المتنقلة، حيث بدأت فكرة تصنيعها حينما أرسل أحد الشباب المصريين خطابًا إلى وزارة الإنتاج الحربي للمناشدة بتصنيع سيارات الطعام المتنقلة، وحظيت هذه الفكرة باهتمام الوزارة وصدر التوجيه بتصنيعها.

وأضاف "النمر"- في حوار ينشره "مصراوي" لاحقًا- "في البداية أنتجنا نموذجًا لسيارات الطعام المتنقلة مصنوع من الخشب، كما نصنع ونبيع عربات الطعام المتنقلة التي تم التعاقد على تصنيعها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر ضمن مشروع تشغيل الشباب لخلق فرص عمل، وكمشاركة من وزارة الإنتاج الحربي في القضاء على البطالة".

وأشار أن الكرفانات "العربات المتنقلة" مُجهزة بالتجهيزات الداخلية للمطابخ، حيث تشمل (أنبوبة بوتاجاز، وجريل غاز، وقلاية غاز، وخزان مياه، وشفاط كهربائي، وفرن غاز، وقدرة غاز، وغلاية 20 لتر، وسخان كهربائي)، بالإضافة إلى خزان مياه 1 متر مكعب مصنوع من مادة الاستانلس ستيل، وبه صرف صحي، و2 أنبوبة بوتاجاز، ودينامو 10 كيلو، وشفاط لسحب الدخان والأبخرة.

وتابع: "مستعدون لتنفيذ كل معدات السيارات المتنقلة بكفاءة عالية، مع الاهتمام بمواصفات الصحة والأمان، وتم وضع عازل بين جسد العربة من الخارج والداخل لمنع وصول الحرارة إلى الداخل حتى لا تفسد الأطعمة، كما تم تزويدها بشفاطات تهوية لطرد الحرارة التي تنتج عن إعداد الأطعمة".

وأردف: "صندوق تحيا مصر تعاقد معانا من أجل تجهيز شارع 306 بمصر الجديدة وطنطا، وسيتم افتتاح شارع جديد قريباً في الدقي، وأي تعاقدات جديدة سنُعلن عنها، وبالنسبة إلى تكلفة العربات فتختلف من واحده إلى أخرى بحسب الحجم ونوع النشاط المستخدمة بها".