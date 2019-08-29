المجلس الدولي للسياحة يشيد بجهود مصر في إبراز أهمية القطاع عالميًا

القاهرة- (أ ش أ):

أشادت رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر جلوريا جيفارا بجهود السياحة المصرية في إبراز أهمية القطاع عالميًا كمحرك للنمو الاقتصادي، وبما تقوم به وزيرة السياحة المصرية؛ للنهوض بهذا القطاع وإدراكها لمدى أهميته بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقالت جيفارا - في تغريدة على الموقع الرسمي للمجلس الدولي للسياحة والسفر على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)- إن وزيرة السياحة تعي جيدا أهمية قطاع السياحة كقطاع دافع للنمو الاقتصادي؛ وخلق فرص العمل؛ وتنمية المجتمع.

جاء ذلك تعقيبًا على نشر الحوار المصور الذي أجرته الدكتورة رانيا المشاط مع أرني فايسمان رئيس تحرير مجلة (ترافيل ويكلي) السياحية الأمريكية خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر‪ الذي عُقد في مدينة (إشبيلية) بإسبانيا في أبريل الماضي والذي حصلت خلاله المشاط على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" من المجلس الدولى للسياحة والسفر، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تحصل دولة أو وزير من منطقة الشرق الأوسط على تلك الجائزة من المجلس الدولى للسياحة والسفر (WTTC).