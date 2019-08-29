وزيرة الصحة: المرأة شريك أساسي في التوعية بنظام التأمين الشامل

كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد ضرورة تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في توعية المواطنين بالمنظومة الجديدة لنظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة، يرافقها محافظ الإسماعيلية حمدى عثمان اليوم الخميس، لمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام؛ استعدادا لبدء تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين في الإسماعيلية.

وقامت الوزيرة والمحافظ بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة للمستشفى العام كاملا، الذي يبلغ إجمالي تكلفته المالية 362 مليون جنيه وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة جميع غرف العمليات والعناية المركزة ومختلف العيادات والأقسام تنفيذاً لخطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية، ووجهت بمضاعفة حجم الأعمال والإسراع في إنهائها وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها.

وقال المحافظ إن المستشفى يضم 283 سريرا منها 218 سريرا للمرضى و17 سرير عناية مركزة و26 سريرا للمبتسرين و28 سرير عناية متوسطة و10 أسرة للعناية بالأطفال بجانب 26 حضانة، و100 كرسي خاص بالغسيل الكلوى و26 سرير إفاقة و5 أسرة لحديثى الولادة، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير الشامل خلال شهر سبتمبر المقبل.

وعقب انتهاء جولة الوزيرة بالمستشفى العام، تم عقد لقاء موسع مع القيادات النسائية وجمع كبير من سيدات الإسماعيلية في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

واستعرضت الوزيرة تقريرا حول برنامج التأمين الصحي الشامل، الذي يبدأ تطبيقه بالإسماعيلية قريبا في مستشفى الإسماعيلية العام ومستشفى أبو خليفة الذي يعد أول مستشفى فى مصر متخصص في الطوارئ وعلاج الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، فضلا عن الوحدات الصحية التي يجرى تطويرها في المحافظة.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق نظام جديد - لأول مرة فى مصر - وهو نظام طبيب الأسرة كمفهوم جديد في تطبيق الرعاية الصحية للمواطنين.