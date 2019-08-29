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    رئيس "مصر للطيران": دمج شركات الخطوط الجوية اعتبارًا من سبتمبر المُقبل

    07:31 م الخميس 29 أغسطس 2019
    رئيس "مصر للطيران": دمج شركات الخطوط الجوية اعتبارًا من سبتمبر المُقبل

    الطيار أحمد عادل رئيس مصر للطيران

    كتب - محمد عبيد:

    أعلن الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بدء أولى الخطوات التنفيذية في خطة الشركة نحو هيكلة الشركة ترشيدًا للنفقات.

    وقال "عادل"، إنه أخذ موافقة مجلس إدارة الشركة على نقل العاملين في شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس" إلى شركة الخطوط الجوية بداية سبتمبر المقبل، مع استكمال الإجراءات القانونية ليعملا معا تحت إدارة واحدة لرفع القدرة على المنافسة وزيادة الربحية.

    جاء ذلك في رسالة موجه للعاملين بالشركة لاطلاعهم على أولى مراحل الدمج وبدء تنفيذها.

    وأشار "عادل"، إلى أن الشركة ماضية في خطتها لإعادة الهيكلة بما يعود بالنفع على الشركة والعاملين، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن كل خطوة من مراحل الهيكلة مع بداية تنفيذها.

    وأضاف عادل، أن الشركة مستمرة في خطة تحديث الأسطول، حيث انتهت من استلام 6 طائرات بوينج من طراز الدريملاينر.

    وتابع خلال رسالته: "تعمل الطائرات بكامل طاقتها على الخطوط المختلفة، كما تبدأ الشركة في استلام 12 طائرة جديدة من طراز إيرباص A220-300 بداية من سبتمبر المقبل لتعمل على الخطوط الداخلية والإقليمية حتي يونيو 2020، كما أنه من المقرر استلام 15 طائرة من طراز إيرباص A330 بداية من العام المقبل".

    أحمد عادل شركة مصر للطيران خطوط الطيران الرحلات الجوية

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