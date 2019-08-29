وزيرة الصحة تدعو القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أهمية مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل، في الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة اليوم الخميس ومحافظ الإسماعيلية حمدي عثمان، عقب الجولة التفقدية بمستشفى الإسماعيلية العام، للوقوف على أعمال تشغيل وتطوير عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وناقشت الوزيرة مع المحافظ وقيادات الوزارة أعمال التطوير والإنشاءات ومراجعة تصاميم الوحدات ومراكز الحضانات والرعاية المركزة والنساء والأطفال ومراكز تدريب الفرق الطبية لتقديم أفضل خدمة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما اجتمعت الوزيرة بمبنى المحافظة مع عدد من رموز سيدات الإسماعيلية صاحبات الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتعريفهن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وبدء تطبيقها في محافظة الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى.

وأوضحت زايد للسيدات أن المنظومة الجديدة ستغير مفهوم تقديم الرعاية الصحية في مصر، حيث أنها تنطلق بالتوازي مع عدد من المبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة" مثل حملة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلبة المدارس.

من جانبه أشاد محافظ الإسماعيلية بنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ووعد بتوفير كل الدعم لإنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.