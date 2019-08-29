شاشات وإذاعات "الوطنية للإعلام" تحتفل بالعام الهجري الجديد وذكرى هجرة الرسول

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أن قطاعاتها المختلفة أعدت خرائط برامجية متميزة احتفالاً ببداية العام الهجري الجديد عبر شبكاتها الإذاعية وقنواتها التليفزيونية المختلفة.

الإذاعة المصرية

تحتفل الإذاعة المصرية ببدء العام الهجري الجديد من خلال العديد من البرامج على أثير شبكاتها المختلفة، حيث تستقبل شبكة القرآن الكريم العام الهجري الجديد من خلال خطة برامجية تشمل نقل مجموعة من الاحتفالات الدينية من المساجد الكبري بالقاهرة علي الهواء اعتباراً من الأول من شهر المحرم وعلى مدى عشرة أيام متصلة، وتبدأ الاحتفالات قبل آذان المغرب بخمس دقائق وتشمل نقل صلاة المغرب على الهواء وتلاوة قرآنية وحديث لأحد السادة العلماء وتختتم الاحتفالية بابتهالات دينية.

كما تقدم الشبكة يومياً الفترة المفتوحة "الإسلام والحياة" والتي تلقي بالضوء على الدروس المستفيدة من الهجرة النبوية الشريفة فضلاً عن تطويع البرامج المختلفة للاحتفال بهذه المناسبة العطرة.

وتحتفل شبكة صوت العرب بذكرى الهجرة النبوية الشريفة على مدار اليوم عبر مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج التي تحتفي بهذه المناسبة العطرة، وتشمل الاحتفالية إذاعة فترات "من وحي الهجرة" حول الأعمال الأدبية التى تناولت الهجرة شعراً ونثراً و"هجرة أولي العزم من الرسل" حول هجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام وهجرة أنبياء الله نوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وفترة "بالعربي" حول الهجرة في الأعمال الدرامية، و"أشعار على الأوتار" حول القصائد التي تناولت الهجرة.

وتتضمن خطة شبكة البرنامج العام للاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة وبداية العام الهجري الجديد مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة منها فترة "في رحاب الهجرة" وتستضيف د. هشام عبد العزيز من علماء الأزهر الشريف ود. أيمن أبو عمر من علماء الأوقاف، كما تستضيف الفترة المفتوحة "مساء الخير يا مصر" كلاً من د. محمود متولي منصور ود. عبلة الكحلاوي والفنانة ياسمين الخيام.

كما سيتم إذاعة مجموعة من البرامج الخاصة منها برنامج "في ذكري الهجرة" وبرنامج "من تاريخ يثرب"، وتقدم البرامج الدينية مجموعة من الأحاديث حول الدروس المستفادة من الهجرة منها "حديث الصباح" حول استقبال العام الهجري الجديد للشيخ السيد محمد عبد القادر، وحديث آخر للدكتور يسري زيدان الأستاذ بجامعة القاهرة والمجلة الإسلامية، وحوار مع د. سامي العسالة من علماء الأزهر ورأي الدين مع د. محمد البطح الأستاذ بجامعة الأزهر، ومجموعة من أحاديث التراث مع كل من د. عبد المنعم النمر وزير الأوقاف السابق ود. سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، بالإضافة لمجموعة من التمثيليات منها سهرة "أولو العزم من الرسل" إخراج أحمد أبو طالب، وسهرة "السيرة الذاتية حول حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم".

كما سيتم إذاعة مجموعة من الأغنيات والقصائد الدينية على مدار اليوم لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وياسمين الخيام وشادية وغيرهم.

أما عن خطة شبكة الإذاعات الإقليمية للاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة واستقبال العام الهجري الجديد فتشمل كل إذاعات الشبكة وتركز على مجموعة من المحاور والمفاهيم منها إبراز القيم والمعاني المستوحاة من الهجرة وسماحة الدين الإسلامي ووسطيته وأثر الهجرة في انتشار الإسلام.

وتحتفل الشبكة الثقافية عبر البرنامج الموسيقي بذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية من خلال إذاعة مجموعة من الأغنيات والأدعية الدينية على مدار اليوم لكبار المطربين والمطربات ومنهم محمد فوزي وسعاد محمد وأم كلثوم، بالإضافة لمجموعة كبيرة من ألحان رياض السنباطي ومحمد الموجي وأحمد صدقي ومرسي الحريري، إلى جانب إذاعة حلقة خاصة من موسيقى التراث تتضمن مجموعة من الأغنيات الدينية لأنغام وعلي الحجار.

التليفزيون المصري

يحتفل قطاع التليفزيون بكافة قنواته برأس السنة الهجرية الجديدة عبر تطويع العديد من برامجه اليومية، حيث تعرض القناة الأولى في الساعة العاشرة صباحاً الفيلم العربي "هجرة الرسول" بطولة ماجدة وإيهاب نافع وعدلي كاسب وسميحة توفيق وحسن البارودي ومن إخراج إبراهيم عمارة، كما تعرض في الساعة الخامسة والنصف الفيلم التسجيلي "محمد رسول السلام"، وفي الساعة 6.40 مساءً تنقل القناة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد، كما تذيع القناة على مدار اليوم عددا من الأغاني الدينية احتفالاً بهذه المناسبة.

وتطوع القناة الثانية جميع برامجها للاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، كما تقدم مجموعة من الأغاني الدينية والأفلام التسجيلية، بينما تعرض القناة الفضائية المصرية في الساعة العاشرة والنصف صباحاً برنامج للدكتور علي جمعة وحديث عن الهجرة، كما تعرض في الحادية عشر صباحاً الفيلم العربي "من عظماء الإسلام"، وتنقل في الخامسة والنصف على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد، كما تذيع القناة على مدار اليوم العديد من الأغاني الدينية احتفالاً بهذه المناسبة.

شبكة قنوات النيل المتخصصة

تحتفل شبكة قنوات النيل المتخصصة ببداية العام الهجري الجديد و ذكرى هجرة الرسول عبر تطويع برامج قنوات الشبكة لتتناسب وتلك المناسبة العطرة، حيث تنقل قناة النيل الثقافية غدا الجمعة على الهواء مباشرة احتفال الطرق الصوفية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، كما ستنقل على الهواء مباشرة احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد، وتطوع القناة باقي برامجها للاحتفال بالعام الهجري الجديد من خلال برنامج "منبر الأزهر" وبرنامج "أمرهم شورى" وأيضا برنامج "الفترة المفتوحة" الذي يتناول مواقف من الهجرة النبوية.

وتقدم قناة نايل لايف تغطية خاصة للاحتفال بالعام الهجري الجديد بإذاعة حلقة خاصة من برنامج "نهارك سعيد" عن ذكرى هجرة الرسول، فضلا عن تطويع برامج القناة للاحتفال بالمناسبة، فيما تقوم قناة العائلة بإذاعة فقرات خاصة بهذه المناسبة في برامجها المختلفة، كما تعرض كرتون قصص الأنبياء وبرنامج أسماء الله الحسنى وبرنامج آل البيت وفيلم السهرة "عظماء الإسلام"، كما تعرض على مدار اليوم مجموعة من الفواصل و البروموهات والأغاني الدينية.

القنوات الإقليمية

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بالسنة الهجرية الجديدة من خلال تطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة العطرة وذلك باستعراض مظاهر الاحتفال في كافة محافظات مصر، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالهجرة النبوية الشريفة، فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام التاريخية والأفلام التسجيلية.

ومن الأفلام الدينية التي تعرض في هذا اليوم "هجرة الرسول" و"عظماء الإسلام"، ومن الأفلام التسجيلية "عن قصة سيدنا محمد"، بالإضافة لإذاعة الأغاني الخاصة بالهجرة النبوية الشريفة ومنها ما تغنى به الفنان محمد الكحلاوي وغيره من الفنانين الذين تغنوا بالمدائح النبوية، فضلا عن بث أجزاء من حفلات الليالي المحمدية على مدار اليوم.