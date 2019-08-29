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    السيسي يهنيء عاهل البحرين بمناسبة العام الهجري الجديد

    04:32 م الخميس 29 أغسطس 2019
    السيسي يهنيء عاهل البحرين بمناسبة العام الهجري الجديد

    الرئيس السيسي

    المنامة- أ ش أ:

    تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، اليوم الخميس، برقية تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

    وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن السيسي أعرب خلال البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لملك البحرين بهذه المناسبة الجليلة، سائلا الله أن يعيدها عليه بدوام الصحة والسعادة، متمنيا لشعب البحرين المزيد من التقدم والنماء.

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