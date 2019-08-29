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    السيسي يهنئ عاهل البحرين بمناسبة العام الهجري الجديد

    04:32 م الخميس 29 أغسطس 2019
    السيسي يهنئ عاهل البحرين بمناسبة العام الهجري الجديد

    الرئيس السيسي

    المنامة- أ ش أ:

    تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، اليوم الخميس، برقية تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

    وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن السيسي أعرب خلال البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لملك البحرين بهذه المناسبة الجليلة، سائلا الله أن يعيدها عليه بدوام الصحة والسعادة، متمنيا لشعب البحرين المزيد من التقدم والنماء.

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    Asha
    السيسي عاهل البحرين العام الهجري الجديد حمد بن عيسى آل خليفة رأس السنة الهجرية

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