​التضامن: غدا عودة آخر فوج من حجاج الجمعيات الأهلية

القاهرة - مصراوي:

قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر عودة آخر فوج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن غدا الجمعة.

وأضاف -في تصريح صحفي اليوم الخميس-، أن آخر الأفواج سيكون من المدينة المنورة ويضم 360 حاجا من كفر الشيخ ليكتمل بذلك عودة جميع حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن وعددهم 12 ألف حاج.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشهد اليوم الخميس عودة 468 حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الغربية والمنيا من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة، لافتا إلى أن رحلات التفويج بالعودة لأرض الوطن كانت تتم بانتظام ووسط تنسيق كامل مع الجانب السعودي وتيسير كامل للإجراءات.