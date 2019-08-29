​عامر يطالب بتشكيل لجنة برئاسة "مدبولي" لربط الصناعة بالبحث العلمي

كتبت ميرا إبراهيم:

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما أعلنه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن صرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature؛ لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية، إضافة إلى تحمل الجامعة تكاليف نشر البحث، يتطلب وقفة من جميع مؤسسات الدولة خاصة الجامعات ومراكز البحوث للاهتمام بقضايا البحث العلمي الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على زيادة الإنتاج والاستثمار والاستفادة من الأبحاث العلمية المتميزة فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والاستثمارية وغيرها.

وقال عامر في بيان له اليوم الخميس، إن مصر في حاجة ماسة إلى ربط الصناعة بالبحث العلمي والاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات والباحثين.

وأكد أن الدول المتقدمة حققت نجاحات كبيرة فى عالم الإنتاج والاستثمار والصادرات والمال والأعمال، حيث أنها تعطي قضية البحث العلمي أولوية قصوى.

وطالب عامر، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لعمل خطة طموحة للاهتمام بالبحث العلمي ومضاعفة ميزانياته وتشجيع الباحثين المصريين والاستفادة من أبحاثهم في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من نبه وكلف الحكومة لإعطاء أكبر اهتمام بالعلم والعلماء والبحث العلمي.