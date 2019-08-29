مدبولي يناقش مخطط تنمية محيط ترعة المحمودية والمنتزه بالإسكندرية

كتب- محمد غايات:

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، وخاصة الأراضي، مشيرا إلى أهمية دراسة المقترحات الخاصة بإقامة المشروعات على تلك الأراضي، لسرعة طرحها وتنفيذها تعظيما للعائد من استثمارها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمتابعة عدد من الملفات، وذلك بحضور وزراء السياحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الذى عقد مؤخراً، تتعلق بتغيير استخدامات عدد من أراضي الدولة غير المستغلة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من تلك الأراضي واستغلالها الاستغلال الأمثل، وقدم وزير الاسكان عرضاً حول مقترحات ومخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية بالاسكندرية.

وأشار الوزير خلال العرض الذي قدمه، إلى أن مخططات تطوير الاراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية تأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارات الاسكان وقطاع الاعمال والاوقاف، لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي عبر الدخول في شراكات لتنميتها.

وقال إن المشروع يهدف إلى صياغة برامج ومشروعات تنموية، تدعم مخططات جودة الحياة بالبيئة العمرانية فى مدينة الاسكندرية، من خلال العمل على رفع قيمة الارض عن طريق اقتراح استخدامات استثمارية متميزة لها، ودعم البيئة العمرانية بالانشطة والخدمات للمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، هذا بالاضافة إلى تحقيق مبادئ الادارة المستدامة لضمان استمرارية تمويل البرامج والمشروعات المقترحة.

وأوضح الوزير أن المناطق المحيطة لمحور المحمودية، تتضمن أرض مصنع شركة السيوف للغزل والنسيج، التى تقع على مساحة نحو 36 فدان تقريبا، ومقترح لها عدة افكار لتنميتها منها إقامة منطقة مال وأعمال تربط محور المحمودية الجديد وصولا لخلق بيئة عمل مميزة ورفع القيمة العمرانية بالمنطقة، أو إقامة مناطق سكنية وتجارية ورياضية متكاملة، تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الحيوية.

وأشار إلى أن المناطق المحيطة لمحور المحمودية تتضمن أيضاً أرض الشركة الاهلية للغزل والنسيج، والتى تبلغ مساحتها نحو 15.5 فدان تقريباً، ومقترح استغلالها فى اقامة منطقة سكنية ومناطق خدمات يتخللها عددا من مناطق الخدمات ومسارات المشاة بما يسهم فى تحسين ورفع كفاءة الخدمات فى هذه المنطقة.

وأضاف أن مشروع تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية، يتضمن أيضا الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف (أرض وقف الخديوي إسماعيل بمساحة 19 فدانًا، وأرض الوقف الخيرى المشترك باجمالى مساحة 55.7 فدان، وأرض مزرعة الدواجن بمساحة 22.2 فدان، وأرض هيئة الأوقاف بالمنتزه بمساحة 3.1 فدان).

وأوضح أن هناك عددا من المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات استثمارية تنموية (سكنية – تجارية – صحية – ترفيهية)، وذلك في إطار تطوير النطاق العمراني المباشر بشكل مستدام.

من ناحية أخرى، استعرضت وزيرة السياحة، خلال الاجتماع، المخطط الذى تم إعداده من أحد المكاتب الاستشارية العالمية بهدف تطوير منطقة المنتزه بالاسكندرية، بما يسهم فى تحويل هذه المنطقة التاريخية المتميزة لمقصد سياحى عالمى، واستغلالها الاستغلال الأمثل.