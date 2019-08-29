​السيسي وآبي يشاركان غدًا في الجلسة الختامية لقمة التيكاد

يوكوهاما- أ ش أ:

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى ظهر غد الجمعة بتوقيت اليابان/ الساعة الخامسة صباح الجمعة بتوقيت القاهرة/ في الجلسة الختامية لقمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية .

وسوف يستعرض الزعيمان نتائج المناقشات التى جرت فى اطار اجتماعات قمة التيكاد السابعة والتى بدأت يوم الثامن والعشرين من أغسطس الجارى.

وسوف يصدر "إعلان يوكوهاما" في ختام قمة التيكاد غدا متضمنا التوصيات التى توصلت اليها وفود الدول المشاركة في القمة بشأن سبل تعزيز التعاون الافريقى اليابانى فى مجالات الاستثمارات والتجارة، وتشجيع القطاع الخاص الياباني على ضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة الأفريقية.

ويتضمن برنامج اليوم الأخير من قمة التيكاد جلسة صباحية حول سبل تعزيز السلام والاستقرار يشارك فيها الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق يواكيم ألبرتو تشيسانو، يعقبها جلسة مغلقة لمناقشة تقارير مجموعات العمل المنبثقة عن التيكاد فى مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنمية الموارد البشرية، والاقتصاد الأزرق.

كانت القمم الأربع الأولى من التيكاد قد عقدت باليابان خلال الفترة من عام 1993 حتى 2008 بمعدل قمة كل خمس سنوات، واختصار مدتها الزمنية خلال القمة الخامسة التي عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية عام 2013 إلى مرة كل ثلاث سنوات، بينما تبنى المشاركون بالقمة السادسة التى عقدت بالعاصمة الكينية نيروبى عام 2016 – والتي تعد أول قمة للتيكاد تقام خارج اليابان– قرارا بعقد القمة بالتناوب بين اليابان وأفريقيا كل 3 سنوات.