المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرين هندي وفرنسي للإشعة وجراحة العمود الفقري

كتب- محمد سامي:

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن المركز الطبي العالمي يستضيف الخبير الهندي الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية دون فتح جراحي وتخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار في الفترة 7 و10 سبتمبر المقبل.

وأضاف الرفاعي في بيان اليوم، أن الخبير متخصص في حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود.

ولفت إلى أن الحالات تناظر بالعيادة التحضيرية يومي الإثنين والأربعاء من الساعة ( 3 م - 5 م) للتواصل: رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg.

كما يستضيف المركز، الخبير الفرنسي الدكتور جاك موريه خبير الأشعة التداخلية لعلاج نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقري في الفترة من 18 و19 سبتمبر المقبل.

وأضاف أن الحالات تناظر بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساءً. وللتواصل عبر رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكترونى الرسمي www.imc.org.eg.