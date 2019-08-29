​"الخدمات الأرضية" تستقبل 1700 رحلة بمطار الغردقة يوليو الماضي

كتب - طه عبيد

قام العاملون بمحطة الغردقة للخدمات الأرضية، بتقديم الخدمات لـ1700 رحلة طيران خلال شهر يوليو الماضي، وهو معدل لم يتحقق منذ عام ٢٠١٠.

وقال المهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، في تصريحات صحفية، إن ارتفاع معدل خدمة الشركة لرحلات مصر للطيران والشركات الأخرى بمطار الغردقة لشهور مايو ويونيو ويوليو والتي وصلت إلى ٤٦٣٥ رحلة جوية وهو معدل يؤكد زيادة معدلات الحركة بالمطار.