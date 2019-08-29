"غير القادرين".. برلماني يوضح 6 فئات معفاة من أعباء "التأمين الصحي"

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب سعيد حساسين، تأييده للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في معايير تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بناءً على ما عرضه وزير المالية عليه.

وأوضح "حساسين"، في بيان اليوم، اتفاقه مع الحكومة في تحديد 6 فئات يتم اعتبارهم "غير قادرين"، وهم مستحقو الدعم النقدي من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، أو الأسر المتعطل ربها عن العمل، وقاطنو مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ليس لهم عائل أو دخل، وذوو الإعاقة العاجزون عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وأسرهم، والقاطنون في مناطق جغرافية متعرضة مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد الذي لا يكفي متوسط دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية مشيدا بتحمل الدولة أعباء "التأمين الشامل" عن الفئات الـ"6".​