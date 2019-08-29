"منع استخدام الألقاب العسكرية" .. ضوابط عمل العسكريين بالوظائف المدنية

كتب- محمد سامي:

حصل مصراوي، على مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٢ التي أطلقها المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في يونيو الماضي بعد إجراء عدد من التحديثات عليها.

وشمل الباب الثالث، الجزء الخاص بتضارب المصالح والذي نص عليه القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن تعارض المصالح لعام.

ونصت المدونة على منع استخدام الألقاب العسكرية في الوظائف المدنية ما يؤدي إلى ازدواج المسميات الوظيفية.

كما حظرت المدونة على الموظف استخدام المعلومات الرسمية التي حصل عليها بحكم وظيفته أو عمله الحكومي لتحقيق منفعة خاصة.

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