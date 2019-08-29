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    غدًا.. مصر للطيران تسير ١٦ رحلة لنقل ٣١٠٠ حاج

    12:15 م الخميس 29 أغسطس 2019
    غدًا.. مصر للطيران تسير ١٦ رحلة لنقل ٣١٠٠ حاج

    شركة مصر للطيران

    كتب- طه عبيد:

    تسير شركة مصر للطيران غدًا الجمعة، ١٦ رحلة من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي؛ لنقل٣١٠٠ حاج، بواقع ٧ رحلات من جدة لنقل ١٥٠٠ حاج، من بينها رحلتان شارتر لنقل حجاج دولة مالي، و٩ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاج من حجاج قرعة كفر الشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان والقليوبية، وتضامن كفر الشيخ بخلاف رحلات العمل.

    صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

    وأضاف عادل: "تسير الشركة اليوم الخميس ١٧ رحلة من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل٣٣٠٠ حاج، بواقع ٩ رحلات من جدة لنقل ١٧٠٠ حاج، من بينها رحلات خاصة لحجاج مدينة مالي، و ٨ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاج من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية وتنازلات، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.

    شركة مصر للطيران المدينة المنورة مطار القاهرة الدولي الحجاج

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