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    السيسي يوافق على اتفاق مشروع توسعة الصرف الصحي بالفيوم مع البنك الأوروبي

    11:25 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    السيسي يوافق على اتفاق مشروع توسعة الصرف الصحي بالفيوم مع البنك الأوروبي

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- مصراوي:

    نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم والموقع في القاهرة 25 يوليو 2018.

    وبحسب الاتفاقية تبلغ قيمة تمويل المشروع 172 مليون يورو.

    السيسي البنك الأوروبي مشروع توسعة الصرف الصحي الفيوم

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