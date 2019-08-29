  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    "الزراعة" تعلن موعد استلام الفلاحين "الكارت الذكي"

    04:58 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    "الزراعة" تعلن موعد استلام الفلاحين "الكارت الذكي"

    2018_6_4_13_29_51_104

    كتب - أحمد مسعد:

    كشف الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع شؤون المديريات بوزارة الزراعة،أن الوزارة انتهت من إعداد ٤مليون و١٢٢ ألف كارت زكي تمهيدا للإعلان النهائي عن موعد الطرح.

    وأضاف يوسف في تصريح خاص لمصراوي، أن الوزارة في صدد أصدر قرار وزاري يتصمن عدم التعامل مع الحيازات الوراقية ، لافتا إلي أن الوزارة تدرس اوراق ٧٠٠ ألف حالة بالرقم القومي، و١٦٦ألف حالة لم تلتزم بإنهاء الأوراق المطلوبة.

    وأشار إلى أن المنظومة سوف تدخل حيز التطبيق بداية من الشتاء المقبل، مؤكدًا أن محافظتي بورسعيد والغربية مستعدين للتنفيذ،بينما العمل مستمر في محافظات البحيرة وأسيوط الذي يبدأ الدخول في المنظومة الصيف المقبل.​

    الكارت الذكي محمد يوسف وزارة الزراعة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان