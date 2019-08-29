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    منع الإيماءات خادشة الحياء.. 7 التزامات للموظفين في مدونة السلوك

    04:55 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    منع الإيماءات خادشة الحياء.. 7 التزامات للموظفين في مدونة السلوك

    وزارة التخطيط

    كتب - محمد سامي:

    حصل "مصراوي"، على مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٢ التي أطلقها المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في يونيو الماضي بعد إجراء عددًا من التحديثات عليها.

    وشمل الباب الثالث من مدونة السلوك جزء خاص بالاحترام واللباقة في عالقات العمل:

    1. التعامل باحترام ولباقة مع الزملاء، والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم دون تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.

    2. الامتناع عن أية تصرفات لا أخلاقية تنتهك الأداب العامة والقوانين والأعراف.

    3. الامتناع عن كافة صور التحرش الجنسي من أقوال وأفعال أو إيماءات خادشة للحياء -سواء بشكل سافر أو مستتر.

    4. احترام وتنفيذ توجيهات الرؤساء وفق التسلسل الوظيفي، وأن ينفذ الموظف العام ما يصدر إليه من أوامر في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها؛ بحيث يتحمل كل رئيس مختص مسؤولية الأوامر التي تصدر منه.

    5. الامتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بالعمل بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل.

    6. التعاون مع الزملاء في أداء الواجبات العاجلة الالزمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، ونقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها الرئيس إلى مرؤوسيه، وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم.

    7. الاهتمام برفع كفاءة وتنمية قدرات المرؤوسين وتحفيزهم على تحسين أدائهم، واحترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز واللتزام بالقوانين واللوائح السارية.​

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    وزارة التخطيط مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة الإيماءات خادشة الحياء

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