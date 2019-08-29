مجدي الجلاد: التسويق للخدمات والقرارات من أهم الأشياء على الإطلاق (فيديو)

كتب - مصراوي:

قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إن التسويق للأنشطة والقرارات والخطوات الحكومية والمؤسسات ومنها الروتاري من أهم الأشياء على الإطلاق، بل يتجاوز أهمية المقدم من الخدمات نفسها، لأن المواطن بحاجة لأن يعلم عن الخدمة المقدمة إليه.

وأعلن الجلاد تطوعه أن يكون مسؤولاً عن الإشراف على ورشة تدريبية للجنة الإعلامية للنادي الروتاري، الذي كرّمه كرَّم مساء الأربعاء، بالعضوية الشرفية، بعد انتهاء ورشة العمل المشتركة التي نظمها النادي لتنمية العضوية، في حضور الدكتور شريف والي محافط المنطقة الروتارية 2451.

وأضاف الجلاد في كلمته: "أعظم عمل هو مساعدة إنسان على أن يتجاوز أزمته ومشكلته، هذا أعظم من كل العبادات".

كما استعرض الجلاد، خلال الكلمة، تجربته العملية في مجال الإعلام، والتي بدأت بتخرجه في كلية الإعلام جامعة القاهرة، ثم العمل في الصحافة العربية، ثم في مؤسسة الأهرام والتي ارتبط بها لفترة كبيرة، مرورًا برئاسة تحرير جريدة المصري اليوم، ثم تأسيس جريدة الوطن، انتهاءً برئاسة تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام حاليًا.