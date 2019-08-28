ضبط أجهزة اتصالات لاسلكي داخل طرد من هونج كونج بمطار برج العرب

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب كمية من أجهزة اللاسلكي وأجهزة التتبع بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات والتعليمات الأمنية في طرد وارد من هونج كونج.

وقالت مصادر جمركية إن معلومات وردت عن وجود أصناف مخالفة وغير واردة بالمستندات ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 23542153090 واردة من هونج كونج على طائرة الخطوط الجوية التركية ومشمولها عبارة عن 25 طردا مستحضرات تجميل بوزن 938 كيلوجرام.

وأضافت المصادر أن المعاينة أظهرت وجود 28 جهاز لاسلكي ماركة موتورولا وجهازي لاسلكي ماركة سي دي و124 جهاز تتبع بالأقمار الصناعية GPS بلوازمها وكمية من الأدوية البشرية.

وقرر سامي رمضان مدير عام جمارك الصادرات والواردات الجوية بالإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.