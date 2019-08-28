مساعدات وتدريب.. "شريف والي" يستعرض خدمات روتاري مصر

كتب_ محمد عبدالناصر:

تصوير - علاء أحمد:

نظم نادي روتاري هليوبوليس النزهة، مساء الأربعاء، ورشة عمل مشتركة لتنمية العضوية بحضور الدكتور شريف والي محافط المنطقة الروتارية 2451.

وقال والي، خلال كلمته بالورشة، إن النادي متخصص في تقديم كافة المساعدات الخدمية للمجتمع، حيث تم إجراء 300 عملية قلب مفتوح، وعمليات مختلفة للعيون للأطفال ومشروعات المرأة المعيلة.

وأضاف: "كما يعمل الروتاري على تدريب الفتيات على الصناعات اليدوية المختلفة، لكي يتمكنوا من العمل، كما يتم تنفيذ وصلات مياه للمنازل والمساعدة في تطوير المستشفيات، مثل ما حدث في مستشفى حميات الأسكندرية".

حضر الورشة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، المذيع أسامة منير، والدكتور عادل حافظ رئيس لجنة العضوية (محافظ سابق)، والدكتور ميشيل أمير الرئيس الحالي لروتاري هيليوبوليس النزهة، والمستشار مايكل نصيف نائب رئيس النادي، والدكتورة داليا لطفي السكرتير الفخري للنادي.