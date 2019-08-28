"روتاري هليوبوليس النزهة" ينظم ورشة عمل لتنمية العضوية

كتب_ محمد عبدالناصر:

تصوير - علاء أحمد:

نظم نادي روتاري هليوبوليس النزهة مساء الأربعاء، ورشة عمل مشتركة لتنمية العضوية بحضور الدكتور شريف والي محافط المنطقة الروتارية 2451.

وقال والي، خلال كلمته بالورشة، إن أهم التحديات التي يواجهها النادي الروتاري، هو خروج بعض الأعضاء منه لعدة أسباب أهمها عدم إحساسهم بالتأثير والمسؤولية، لافتا إلى أنه سيتم تدارك ذلك خلال ورشة اليوم والورش المقبلة؛ لتدريب أعضاء الأندية الروتارية على كيفية الاستفادة من أي عضو جديد.

وطالب محافظ النادي الروتاري، رؤساء الأندية الروتارية بضرورة اختيار الأعضاء الحدد بشكل دقيق وفقا للمواصفات المطلوبة لهم، ومن لا يتوفر فيه هذه الصفات يمكن ترشيحه لـ 3 أندية أخرى.

وقال عادل حافظ رئيس لجنة العضوية بالنادي الروتاري، إن عدد الأندية الروتارية في زيادة مستمرة، ففي عام 2004 كان يوحد 65 نادٍ، والآن يوجد 109 أندية.

يحضر الندوة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 (المحافظ السابع)، والدكتور عادل حافظ رئيس لجنة العضوية (محافظ سابق)، والدكتور ميشيل أمير الرئيس الحالي لروتاري هيليوبوليس النزهة، والمستشار مايكل نصيف نائب رئيس النادي، والدكتورة داليا لطفي السكرتير الفخري للنادي.