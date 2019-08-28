"الجلاد" يحصل على العضوية الشرفية لنادي روتاري هليوبوليس النزهة

تعاون مشترك بين "بعثة الأوقاف" واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل

كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير - علاء أحمد:

كرَّم نادي روتاري هليوبوليس النزهة، مساء الأربعاء، الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام.

وحصل "الجلاد" على العضوية الشرفية للنادي الروتاري، بعد انتهاء ورشة العمل المشتركة التي نظمها النادي لتنمية العضوية بحضور الدكتور شريف والي محافط المنطقة الروتارية 2451.

كما حصل المذيع أسامه منير على العضوية الشرفية للنادي الروتاري أيضًا.

وحل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، ضيفًا على نادي روتاري هيلوبوليس النزهة، بحضور الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 (المحافظ السابع)، والدكتور عادل حافظ رئيس لجنة العضوية (محافظ سابق)، والدكتور ميشيل أمير الرئيس الحالي لروتاري هيليوبوليس النزهة، والمستشار مايكل نصيف نائب رئيس النادي، والدكتورة داليا لطفي السكرتير الفخري للنادي.