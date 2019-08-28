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    البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل

    10:15 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل

    ​البابا تواضروس

    القاهرة - أ ش أ:
    ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا بيشوي بكينج مريوط بالإسكندرية، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

    ورحب البابا تواضروس الثاني، بمجموعة من الشباب الذين شاركوا في المؤتمر الأول الذي عقد العام الماضي، ويمثلون مختلف الإيبراشيات القبطية الأرثوذكسية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن برنامجهم تضمن العديد من الفاعليات الدينية والثقافية والسياحية.

    وأضاف أن الشباب طالبوا أن يأتوا إلى مصر لتقديم خدمات مختلفة على مدى أسبوع وأنهم قدموا مجموعة من الأنشطة المختلفة للأطفال والمسنين في مجموعة من القرى والأماكن المختلفة.

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    العظة الاسبوعية البابا تواضروس كنيسة الملاك ميخائيل

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