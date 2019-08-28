استعدادات خاصة لحفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

كتب محمد عاطف:

قالت مصادر بوزارة الثقافة، إن وزيرة الثقافة عقدت اجتماعا خاصًا مع المسئولين في دار الأوبرا المصرية؛ لبحث استعدادات تأمين حفل عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة يوم الأحد المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه نظرا للإقبال الشديد على الحفل، قررت إدارة المهرجان الاستعداد بشكل خاص لهذا الحفل بحيث يتم فتح باب القلعة مبكرًا، على أن يكون من حق الجمهور الدخول بأسبقية الحضور.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت زيادة أعداد كراسي محكى القلعة لتصل إلى 15 ألف مقعد، وزيادة شاشات العرض منعا للتدافع بين الجمهور.