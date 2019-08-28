  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    استعدادات خاصة لحفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

    10:11 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    استعدادات خاصة لحفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

    عمر خيرت

    كتب محمد عاطف:

    قالت مصادر بوزارة الثقافة، إن وزيرة الثقافة عقدت اجتماعا خاصًا مع المسئولين في دار الأوبرا المصرية؛ لبحث استعدادات تأمين حفل عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة يوم الأحد المقبل.

    وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه نظرا للإقبال الشديد على الحفل، قررت إدارة المهرجان الاستعداد بشكل خاص لهذا الحفل بحيث يتم فتح باب القلعة مبكرًا، على أن يكون من حق الجمهور الدخول بأسبقية الحضور.

    وأشارت المصادر إلى أنه تمت زيادة أعداد كراسي محكى القلعة لتصل إلى 15 ألف مقعد، وزيادة شاشات العرض منعا للتدافع بين الجمهور.

    عمر خيرت وزارة الثقافة دار الأوبرا المصرية مهرجان القلعة

    الخبر التالى:

    البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان