"مستقبل وطن" يناقش استعدادات "الشيوخ والمحليات" بالدقهلية

كتبت ميرا إبراهيم:

عقد وفد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعين تنظيميين، بنواب وأمناء المراكز والأقسام عن محافظة الدقهلية، استمرارا للقاءات التنظيمية التي يعقدها حزب مستقبل وطن مع كافة النواب والقيادات التنظيمية على مستوى الجمهورية، وبدأها بمحافظات جنوب ووسط وشمال الصعيد، بهدف عرض خطة الحزب خلال الفترة المقبلة استعدادا لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المقبلة، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية المقبلة.

يضم وفد الحزب من القيادات وأعضاء الأمانة المركزية، كلا من الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، وعاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بالحزب، والمهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد والمشرف العام علي القطاعات الجغرافية بالحزب.

وقال بيان للحزب، إن الاجتماع يأتي استمرارا للسياسة التي ينتهجها الحزب، لدعم الدولة المصرية، فضلا عن عقد اللقاءات التنظيمية المستمرة، مع نواب وقيادات الحزب التنظيمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية والدستورية المقبلة، فضلا عن التنسيق داخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل بما يخدم مصالح الدولة المصرية والمواطنين.