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    09:35 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    جيش الاحتلال يشن غارات على موقع لحركة حماس الفلسطينية

    اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

    كتب - أسامة عبدالكريم:

    عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا بشأن حصر المساكن الاقتصادية التابعة للمحافظة؛ للوقوف على حل المشاكل والمعوقات التي تواجها.

    كما ناقش المحافظ حل مشكلة منطقة عزيز عزت بحى شمال الجيزة.

    حضر اللقاء اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان، وأسامة السقعان رئيس حي شمال الجيزة.

    كما عقد محافظ الجيزة اجتماعًا بشأن تطوير المناطق غير المخططة بحضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.

    كما عقد محافظ الجيزة لقاءً مع عدد من المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه بسرعة حلها.

    أحمد راشد الجيزة المساكن الاقتصادية منطقة عزيز عزت

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