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    أول رد على منعها من الظهور الإعلامي.. ريهام سعيد: "مش راجعة تاني"

    09:08 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    أول رد على منعها من الظهور الإعلامي.. ريهام سعيد: "مش راجعة تاني"

    ريهام سعيد

    القاهرة- مصراوي:
    علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة عام بعد التحقيق معها في حلقة "السمنة".

    وقالت ريهام في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "بحترم أي قرار يتاخد، وكنت هكمل الشهرين أو الثلاثة من عقدي وهعتزل".

    وأضافت: "وقعت في مشاكل كتير أوي قبل كده وعمري ما قلت مش راجعة لكن المرة دي أنا مش راجعة لأني تعبت وجه الوقت اللي اخد بالي من ولادي".

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    A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on


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