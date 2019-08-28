رئيس مصنع المدرعات: عدة دول طلبت التعاقد على المدرعة المصرية

كتب- محمد سامي:

قال اللواء يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، إن بعض الدول أبدت اهتماما كبيرا بالمدرعتين "st100"،"st500" خلال عرضهما بمعرضي إيديكس 2018 بمصر وإيديكس 2019 بالإمارات، ومنها عدد من الدول الخليجية وتحديدا الإمارات التي طلبت تجربة المدرعتين لبحث مواءمتهما مع الأجواء الصحراوية بهذه الدول.

وأضاف النمر في حوار ينشر "مصراوي" لاحقا، "تلقينا بعض العروض من عدد من الدول الأفريقية للحصول على المدرعتين، إلا أن هذا القرار تحسمه القيادة السياسية، والأولوية لدينا هي تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية من المدرعتين ومن ثم التصدير إلى الخارج".

وأضاف أن "العربتين المدرعتين لهما مواصفات تؤهلهما للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب، وبهما ذات المميزات سواء نموذج العربة ST-100 أو النموذج الأصغر حجما ST-500".