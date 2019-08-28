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    ​محمد فايق يلتقي رئيس ديوان المظالم ببوروندي

    08:42 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    ​محمد فايق يلتقي رئيس ديوان المظالم ببوروندي

    محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

    القاهرة - أ ش أ:

    التقى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع إدوارد نيدومينا رئيس ديوان المظالم بدولة بوروندي والوفد المرافق له اليوم، بمقر المجلس.

    يأتي ذلك ضمن زيارة الوفد لمصر بدعوة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

    وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أنه تم إعداد لقاءات لرئيس ديوان المظالم ببوروندي والوفد المرافق له مع بعض الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذوي الصلة في معالجة الشكاوى ومقاومة الفساد.

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    ?محمد فايق بوروندي ديوان المظالم إدوارد نيدومينا

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