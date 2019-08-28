"خناقة غريبة".. عمرو أديب يُعلق على موعد إجازة رأس السنة الهجرية

القاهرة - مصراوي:

علَّق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل بشأن منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل، بدلاً من يوم السبت.

وقال "أديب" في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء: "هي الخناقة اللي على إجازة يوم الحد دي مش غريبة شوية.. البلد واخدة في ـغسطس ١٤ يوم إجازة، ايه المطلوب أكتر من كده، لما يبقى اسمها سويسرا نبقى نزود الإجازات ونخليها عشرين يوم في الشهر".

كان مجلس الوزراء، قال إنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلاً من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

بيان الحكومة جاء بعدما نشرت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليكون بديلاً ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

وأكد البيان أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.