برلماني يوجه سؤالا للحكومة بشأن عدد مساعدي وزير الشباب

كتب أحمد علي:

وجه رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة حول عدد مساعدي ومعاوني وزير الشباب والرياضة.

وطالب النائب في سؤاله الموجه لرئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة بالكشف عن مؤهلات معاوني الوزير، وكذلك المكافآت التي يحصلون عليها، وما هي مؤهلاتهم لتلك الوظيفة.

وقال البلتاجي: "في الوقت الذي تتعلل فيه الحكومة بضعف الإمكانيات وعجز الميزانيات في إنشاء مراكز الشباب وتأهيلها، نجد هناك عدد كبير من معاوني الوزير الذين لا نعلم دورهم، وفي الوقت نفسه يحصلون على مكافآت كبيرة من ميزانية الدولة".

وأشار النائب إلى أهمية مراكز الشباب والتي تعتبر التطعيم الأفضل ضد فيروس التطرف والإرهاب، موضحا أن المراكز الشبابية والرياضية فرصة كبيرة للشباب في التخلي عن الأفكار الهدامة وتنمية روح العمل والتعاون ونبذ العنف.