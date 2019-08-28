  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    برلماني يوجه سؤالا للحكومة بشأن عدد مساعدي وزير الشباب

    08:18 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    برلماني يوجه سؤالا للحكومة بشأن عدد مساعدي وزير الشباب

    مجلس النواب

    كتب أحمد علي:

    وجه رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة حول عدد مساعدي ومعاوني وزير الشباب والرياضة.

    وطالب النائب في سؤاله الموجه لرئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة بالكشف عن مؤهلات معاوني الوزير، وكذلك المكافآت التي يحصلون عليها، وما هي مؤهلاتهم لتلك الوظيفة.

    وقال البلتاجي: "في الوقت الذي تتعلل فيه الحكومة بضعف الإمكانيات وعجز الميزانيات في إنشاء مراكز الشباب وتأهيلها، نجد هناك عدد كبير من معاوني الوزير الذين لا نعلم دورهم، وفي الوقت نفسه يحصلون على مكافآت كبيرة من ميزانية الدولة".

    وأشار النائب إلى أهمية مراكز الشباب والتي تعتبر التطعيم الأفضل ضد فيروس التطرف والإرهاب، موضحا أن المراكز الشبابية والرياضية فرصة كبيرة للشباب في التخلي عن الأفكار الهدامة وتنمية روح العمل والتعاون ونبذ العنف.

    مجلس النواب وزير الشباب مساعدي الوزير

    الخبر التالى:

    "خناقة غريبة".. عمرو أديب يُعلق على موعد إجازة رأس السنة الهجرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان