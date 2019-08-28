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    "العربية للتصنيع" تبحث مع شركة صينية إنتاج أنظمة كابلات الطاقة

    07:48 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    "العربية للتصنيع" تبحث مع شركة صينية إنتاج أنظمة كابلات الطاقة

    مباحثات بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة هينج ت

    كتب - محمد سامي:

    أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لأنظمة كابلات الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الخبرات العالمية.

    جاء ذلك خلال المباحثات مع مجموعة "هينج تونج" الصينية العالمية، في إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ودعم مشروعات التنمية الشامل.

    في هذا الصدد، أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة الكابلات الكهربائية وفقا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الصينية، لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لأفريقيا.

    وأضاف أن كابلات الكهرباء تشمل كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والكابلات البحرية ودراسة فتح آفاق للتعاون في مجال كابلات الألياف الضوئية لنظم الاتصالات وكابلات الطاقة المتجددة وخطوط اتصالات السكك الحديدية ،مشيرا لأهمية الإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة لتلبية الطلب المتزايد من الكابلات الكهربائية.

    وشدد "التراس" على أهمية مشاركة الهيئة في تعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعة وطنية لكابلات الطاقة الكهربائية، في إطار خطة الدولة القومية لإحلال وتجديد شبكة الكابلات الكهربائية والاتصالات بكافة القطاعات والمنشآت وتأسيس شبكات حديثة متطورة لخدمة المدن الذكية الجديدة.

    من جانبهم، أشاد مسئولو مجموعة "هينج تونج" بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وعلاقتها المتميزة مع الشركات الصينية، والتزامها الدقة، وهو الأمر الذي يشجع إلى عقد المزيد من الاستثمارات مع الهيئة.

    عبد المنعم التراس الهيئة العربية للتصنيع مجموعة هينج تونج الصين كابلات الطاقة الكهربائية

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