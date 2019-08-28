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    القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد

    06:34 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد

    احتفالية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد

    كتب - محمد سامي:

    نظمت القوات المسلحة، احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.

    بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ مصطفى عبد الوهاب، وألقى الدكتور السعيد محمد على من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لايكون إلا تمسكاً بشريعة الله السمحة، واقتدائاً بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً.

    وفي نهاية الاحتفال، أكد اللواء السيد علي الغالي، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتي إجلالاً وتعظيماً لمبادئها وأهدافها والمثل العليا .

    وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه ، مقتدين فى ذلك بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم.

    حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

    القوات المسلحة العام الهجري الجديد السيد علي الغالي وزارة الأوقاف

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