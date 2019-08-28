أمين "البحوث الإسلامية" يشدد على أهمية الحراك الدعوي في معالجة المشكلات المجتمعية المتجددة

القاهرة أ ش أ

أكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أهمية اليقظة والحراك الدعوي والتوعية اليومية واستحضار الواقع في معالجة المشكلات المجتمعية المتجددة، والتركيز على احتياجات الناس واهتماماتهم.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها عياد اليوم الأربعاء لمنطقة وعظ الشرقية؛ للوقوف على طبيعة العمل بالمنطقة والفعاليات التي يقوم الوعاظ بتنفيذها بالاتصال المباشر مع الناس بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات المختلفة بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمتابعة سير العمل بمناطق الوعظ ودعم دورها المجتمعي.

وأطلع الأمين العام -خلال الجولة- على خطط الوعاظ للانتشار الميداني بين الناس والمشاركة في الحملات التوعوية التي يطلقها المجمع أسبوعيًا، مشددًا على أهمية التنسيق مع كافة المؤسسات والقطاعات في محافظة الشرقية لتيسير عملية التواصل مع الناس.

وطالب عياد، مديري المنطقة بتقديم تقرير عن إنتاجهم اليومي والأسبوعي، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية من المحافظات الكبيرة والتي تحتاج إلى جهود متواصلة ومكثفة.