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    حدث في 8 ساعات| نتيجة الدور الثاني للثانوية.. والذهب يسجل أعلى سعر

    04:46 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    حدث في 8 ساعات| نتيجة الدور الثاني للثانوية.. والذهب يسجل أعلى سعر

    حدث في 8 ساعات

    إعداد- داليا شبل:

    شهدت مصر، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجنحة الدول بمعرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية، خلال مشاركته في قمة "التيكاد" الحالية باليابان، واتفاق الحكومة مع شركات القطاع الخاص لشراء قطن الوجه البحري.

    ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية.

    السيسي رئاسة الجمهورية اليابان أسعار الذهب القطن

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