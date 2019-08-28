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    القوات المسلحة في بيان رسمي: لا نمتلك سلاسل صيدليات

    04:35 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    القوات المسلحة في بيان رسمي: لا نمتلك سلاسل صيدليات

    القوات المسلحة

    كتب - محمود مصطفى:

    قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، غير صحيح.

    وأهابت القوات المسلحة في بيان لها الأربعاء، بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات، وضرورة تحري الدقة وعدم الإنسياق وراء تلك الإدعاءات المغرضة.​

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