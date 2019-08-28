"الصحة" تدرج مادة البريجبالين وأملاحها في جدول المواد المخدرة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت جريدة الرسمية في عدها الصادر اليوم، رقم 191، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 475 لسنة 2019.

وينص القرار على إضافة مادة البريجبالين وأملاحها وإيثراتها ونظائرها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها إلى الفقرة (د) من الجدول رقم 3 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

كما تضاف المستحضرات التي تحتوي على مادة البريجبالين وأملاحها ونظائرها وإيثراتها إلى الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 172لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.