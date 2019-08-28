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    وزير الآثار يكشف أسباب تأجيل نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة

    03:02 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    وزير الآثار يكشف أسباب تأجيل نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة

    المتحف القومي للحضارة المصرية

    كتب- محمد عاطف:

    أكد وزير الآثار، أن قرار الوزارة بتأجيل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة، بالفسطاط، يرجع إلى سوء حالة بحيرة عين الصيرة.

    وقال الوزير، لمصراوي: "إننا جاهزون ومستعدون لنقل المومياوات الملكية في موعدها المتفق عليه، خلال شهر أكتوبر، ولكننا عندما نفذنا تجربة بالطائرة من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، فضلنا تأجيل عملية النقل لحين الانتهاء من تطوير البحيرة".

    وأضاف: "يستغرق تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة حوالي شهرين، لأننا نريد أن يكون الموكب الملكي لنقل المومياوات حدث يبهر العالم كله، ويعطي للعالم صورة عن مصر الجديدة".

    فيما أكد الوزير أن العمل جار في المتحف لاستكمال بعض القاعات الأخرى، بخلاف قاعة المومياوات الملكية.

    متحف الحضارة وزير الآثار المومياوات الملكية المتحف المصري

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