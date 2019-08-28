"الخدمات الأرضية" تستقبل 1378 رحلة بمطار برج العرب يوليو الماضي

كتب- طه عبيد:

شهد مطار برج العرب الدولي، خلال شهر يوليو الماضي كثافة كبيرة في عدد الرحلات التي استقبلها المطار.

وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، قدمت محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالمطار الخدمة لـ 1378 رحلة على مدار الشهر، تضمنت 942 رحلة طيران لشركات أجنبية، و436 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى 36 رحلة ذهاب وعودة لنقل حجاج بيت الله الحرام من المطار .

يذكر أن مطار برج العرب الدولي، أجرى تجربة طوارئ على المهبط، ضمن خطة الإستعداد الدائم وخطة الطوارئ والأزمات بالمطار، شارك في تجربة الطوارئ رجال محطة الخدمات الأرضية التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران .​