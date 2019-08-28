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    "أسطول سيارات".. الآثار تكشف ملامح تطوير منطقة الأهرامات

    02:55 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    "أسطول سيارات".. الآثار تكشف ملامح تطوير منطقة الأهرامات

    الأهرامات الأثرية

    كتب- محمد عاطف:

    أشاد وزير الآثار، بالتطوير الذي تشهده منطقة الأهرامات الأثرية، مؤكدا أن شركة أوراسكوم التي تتولى مسئولية تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات، تعاقدت على توفير حافلات كهربائية كبيرة سعة 70 فردا لتستوعب الأفواج السياحية بالمنطقة.

    وقال الوزير، على هامش توقيع بروتوكول تعاون إنشاء متحف العاصمة الإدارية الجديدة: من المتوقع تجريب وضخ هذه السيارات خلال الفترة المقبلة ليكون أسطول السيارات جاهزا في أبريل 2020، وهو الموعد المتفق عليه حسب التعاقد مع الشركة، مشيرا إلى أن هذه النوعية من السيارات تحافظ على المنطقة الأثرية من التلوث والضوضاء.

    ولفت وزير الآثار، إلى أن منطقة الأهرامات شهدت أمس تركيب لافتات وخرائط إرشادية للزوار في إطار تحسين الخدمات المقدمة للجمهور والزوار.

    يشار إلى أنه من المقرر افتتاح مشروع تطوير الأهرامات في الربع الأول من عام 2020 بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه.

    الأهرامات الأثرية وزارة الأثار شركة أوراسكوم تطوير منطقة الأهرامات

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