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    رئيس نقل الكهرباء توقع 3 عقود جديدة بقيمة 985 مليون جنيه

    02:43 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    رئيس نقل الكهرباء توقع 3 عقود جديدة بقيمة 985 مليون جنيه

    المهندسة صباح مشالي

    كتب- محمد صلاح:

    وقعت، المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم، ثلاثة عقود للممارسة المحدودة رقم 30/2018/2019 لنهو الأعمال الإنشائية والبنية التحتية وتوصيل التغذية الكهربائية للساحل الجنوبي الشرقي بمنطقتي مرسى علم وبرنيس.

    وأوضحت مشالى فى تصريحات لها، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرحت الممارسة المحدودة بين الشركات المحلية والعالمية المتخصصة لتنفيذ الخط الهوائي الكهربائي القصير / مرسى علم/ برنيس جهد 220 ك.ف بطول حوالي 300 كم بعدد 6 لوط يتضمن كل لوط 50 كم .

    وأضافت أنه تم توقيع العقود مع كل من شركة State Grid الصينية، وشركة السويدي إليكتريك T&D، وشركة الجيزة لصناعة الكابلات.

    كما أضافت أن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ حوالي 985 مليون جنيه مصري، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي (6) أشهر من تاريخ خطاب الإسناد يوليو 2019 .

    تأتى مثل هذة الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة.

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