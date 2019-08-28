الآثار: افتتاح متحف طنطا السبت المقبل.. ومتحف الغردقة أكتوبر القادم

القاهرة- أ ش أ:

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأنه سيتم افتتاح متحف طنطا، المغلق منذ 18 عاما، يوم السبت، المقبل عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره، كما سيتم افتتاح متحف الغردقة في أكتوبر القادم، حيث أنه الأول من نوعه الذي تتعاون فيه وزارة الآثار مع مستثمر من القطاع الخاص ويضم ألف قطعة أثرية، وسيتم بموجب التعاقد توزيع عائد التذاكر بالنصف بين الجانبين.

وأضاف وزيري - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه من المقرر افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية نهاية العام الجاري، وفي حالة عدم الانتهاء من تجهيزه سيتم بدء إنتاج المستنسخات باسم المصنع، منوها بأن الوزارة تستهدف تصنيع مستنسخات للقطع الأثرية المصرية بتقنية وجودة عالية وتوفيرها بالسوق المحلية، بالإضافة إلى تصديرها للخارج.

وعن متحف العاصمة الإدارية الجديد، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "إنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة للفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أكبر مدينة للفنون والثقافة في العالم، سيتم إنشاء متحف للآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة يؤرخ لتاريخ 9 عواصم مصرية".

وأوضح أنه بموجب بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه أمس بين المجلس ومجموعة الماسة لإنشاء المتحف، فسيتم إعارة حوالى 1000 قطعة أثرية للمتحف لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، كما سيتم توزيع عائد تذاكر الزيارة بين الجانبين، لافتا إلى أن المتحف سيحظي بزيارة جميع ضيوف مصر من الأجانب والزائرين لمدينة الفنون والثقافة.

وكشف وزيري عن تلقى الوزارة لعرض من مستثمر مصري لتوفير 100 "دورة مياه ذاتية التنظيف" في المناطق الآثرية، إلى جانب عرض آخر لإنشاء سلسلة "كافتيريات" خاصة بالمناطق الأثرية فقط، مؤكدا أنه جارى دراسة تلك العروض بما يساهم في الارتقاء بالمناطق الأثرية وترويجها سياحيا من خلال توفير سبل الراحة للسائحين والزائرين.

وأعلن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الأخير، على طلب وزير الآثار بتخفيض رسوم الدكتوراه والماجستير ودبلومات الدراسات العليا بالجامعات الحكومية في مجال الترميم والآثار والمتاحف بنسبة 50% للموظفين العاملين بوزارة الآثار. ​