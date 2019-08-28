فرج عامر: كلمة السيسي أمام "التيكاد" تضع أفريقيا على خريطة العالم الاقتصادية

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تنفيذ القضايا والمحاور التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام قمة التيكاد السابعة باليابان، يتضمن وضع القارة الأفريقية على خريطة العالم الاقتصادية.

وطالب "عامر"، في بيان اليوم، القمة والمجتمع الدولي وجميع دول القارة السمراء بالإسراع في تنفيذ المحاور الثلاثة التي تناولها الرئيس السيسي في كلمته ومنها المحور الأول الخاص بتطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لا سيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي كمشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.

وأكد أن الرئيس السيسي، منذ ان ترأس الاتحاد الأفريقي وهو يسعى بكل جدية لتحقيق هذا المحور من خلال تبني مصر للعديد من مشروعات البنية الأساسية والتحتية داخل الدول الأفريقية وآن الآوان ليساند المجتمع الدولي الجهود المصرية في هذا الملف.

وأكد "عامر" أهمية المحور الثاني الخاص بتفعيل كل المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة.