الآثار: افتتاح مشروع تطوير منطقة الأهرامات في الربع الأول من عام 2020

القاهرة- أ ش أ:

قال مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية العميد هشام سمير إنه من المقرر افتتاح مشروع تطوير منطقة الأهرامات في الربع الأول من عام 2020 بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم الانتهاء هندسيا من المشروع الذي يستهدف توفير كافة سبل الراحة للزائرين المصريين والأجانب.

وأشار سمير - في تصريح اليوم الأربعاء - إلى أنه تم الاتفاق مع شركة (أوراسكوم) للاستثمار القابضة، التي تتولى مسئولية تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات على توفير حافلات كهربائية كبيرة سعة 70 فردا لتستوعب الأفواج السياحية، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم المنطقة تلك الحافلات في أبريل 2020، حيث يتم استيراد تلك النوعية من الخارج للحفاظ على المنطقة الأثرية من التلوث والضوضاء.

وأضاف أنه عقب استلام تلك الحافلات والبدء في تشغيلها، سيتم افتتاح مشروع تطوير الأهرامات، مشيرا إلى أن شركة (أوراسكوم) ستقوم بتنظيم والترويج للفعاليات بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل (واي فاي)، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين.

ولفت إلى أن الشركة تلتزم بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وأخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط، مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام.​