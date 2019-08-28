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    متحدث الرئاسة: اليابان ضخت 20 مليار دولار استثمارات في أفريقيا

    12:36 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    متحدث الرئاسة: اليابان ضخت 20 مليار دولار استثمارات في أفريقيا

    السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة

    كتب– أسامة عبدالكريم:

    أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المؤتمر الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد" واجه تحديات القارة الأفريقية منذ انطلاقه عام 1993، ولكن التحديات في نمو مستمر ومتغير، مضيفا أن محفل التيكاد ليست المسئول الأول عن معالجة التحديات التي تواجه أفريقيا.

    وقال "راضي" في تصريحات تلفزيونية لـ"إكسترا نيوز"، اليوم، إن اليابان من خلال التيكاد، حققت نجاحات للقارة الأفريقية، خاصة في مصر من "مدارس يابانية، وجامعة يابانية، المتحف المصري الكبير" وكذلك نيجيريا وجنوب أفريقيا، مضيفا أن نشاط اليابان واضح من خلال محفل التيكاد، وتعمل بشكل مؤسسي، من خلايا مؤسسات الجيبيك، ووكالة الجيترو.

    وذكر متحدث الرئاسة، أن شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني أكد أن اليابان ضخت نحو 20 مليار دولار للاستثمار في أفريقيا، موضحا أن التيكاد يسير بخطى ثابتة، وكان يعقد كل 5 سنوات، وأصبح كل 3 سنوات، بالتبادل مع الدول الأفريقية، وهذا دليل على النجاح.

    بسام راضي اليابان أفريقيا القارة الأفريقية المتحف المصري الكبير

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