طلب إحاطة بشأن تراجع صادرات الصناعات الكيماوية

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائره العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تراجع صادرات مصر من قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.

وقال "فؤاد"، في طلب الإحاطة، إن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أعلن الاثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، عن تراجع صادرات مصر في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في الفترة من "يناير- يونيو 2019"، وبلغت 2.419 مليار دولار مقابل 2.707 مليار دولار، عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع تقدر ب 11 % عن العام الماضي، مشيرا إلى أن المجلس أوضح أن هذا التراجع ناتج لتراجع صادرات كلا من المنتجات الورقية والكرتون بنحو 11 %، لتسجل 358.71 مليون دولار مقارنة بنحو 291.69 مليون دولار في العام .

ولفت "فؤاد" إلى أن صادرات الكيماويات غير العضوية تراجعت بنحو 15% لتسجل 218.4 مليون دولار مقابل 257.18 مليون دولار، كما تراجعت صادرات المنظفات بنحو 32 % لتسجل 110.96 مليون دولار مقابل، 162.65 مليون دولار، كما سجلت الكيماويات العضوية تراجعا بنسبة 63 % لتسجل 88.06 مليون دولار مقابل 241.04 مليون دولار، وسجلت كيماويات متنوعة تراجعا بنسبة 39%، لتسجل 80.56 مليون دولار مقابل131.74 مليون دولار، فيما سجلت المواد اللاصقة تراجعا قدره 5 % لتبلغ 13.36 مليون دولار فى مقابل 27.51 مليون دولار.

وأضاف فؤاد أنه نظرا لأن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يحتل المرتبة الأولى من حيث القطاعات الأكثر تصديرا، فإن تراجع صادرات هذا القطاع تعمل على زيادة عجز الميزان التجاري لمصر.