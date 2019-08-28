الزراعة تطالب المنتفعين بمزادات شمال سيناء بالحضور لاستلام أراضيهم

كتب- أحمد مسعد:

ناشد اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، المواطنين الراسي عليهم مزادات شمال سيناء (بئر العبد، رابعة، سهل الطينة) والحاصلين على الموافقات الأمنية سرعة بالحضور لاستلام أراضيهم في موعد أقصاه 30 /9 /2019.

وأضاف حلمي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية والتوجه إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في موعد أقصاه 30/10/2019 للتوقيع على العقود الابتدائية ثم الذهاب إلى قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء؛ لإنشاء روابط مستخدمي المياه على المآخذ.